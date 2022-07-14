Жданов подробно объяснил, почему ПВО не уничтожило все ракеты над Винницей

Украина не сможет полностью оградиться от ракетных обстрелов россиян. Они используют коварную тактику, усложняющую работу силам ПВО. Но улучшить ситуацию вполне реально.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, почему силы противовоздушной обороны не обезвредили все ракеты, летевшие в Винницу. По разным данным, россияне запустили от 4 до 7 ракет, несколько из которых удалось уничтожить. Но не все.

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К сожалению, часть сбили, часть не сбили. Это будет происходить постоянно, пока не усилим ПВО еще и противоракетной обороной,

– отметил Олег Жданов.

Есть проблемы с траекторией полета ракет

Он объяснил, как именно украинские военные обнаруживают вражескую ракету. Всё происходит с помощью радиолокационных станций. Однако радары иногда можно обойти, чем пользуются российские оккупантов.

К примеру, они запускают ракеты на сверхмалых высотах, попадающих в "мертвую зону" радаров. Тогда его достаточно сложно обнаружить, хоть и возможно. Кроме того, именно крылатые ракеты не улетают по математической траектории. Это создает проблемы.

Радиолокационная станция (РЛС) рассчитывает прямолинейность движения ракеты. К примеру, баллистическая ракета, если посмотреть со стороны, летит за параболой. Если сверху – это прямая линия. Тогда РЛС может вычислить точку встречи и пустить противоракет. А тут нельзя угадать, когда крылатая ракета вернет и куда,

– отметил Олег Жданов.

Иногда для ущерба используют истребительную авиацию. Но для этого саму ракету нужно вовремя обнаружить. А также – пройдет время, пока самолет взлетит. Не всегда это удается сделать.

Жданов подчеркнул – Украине обязательно нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. Это полностью не оградит населенные пункты от таких обстрелов, но значительно повысит вероятность сбивания ракеты.

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