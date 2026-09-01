О запусках сообщили мониторинговые сообщества, в частности monitor. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Ракетный обстрел 1 сентября: что известно?

Ночью 1 сентября Россия проводит атаку на Украину с воздуха ударными и реактивными беспилотниками, применяет КАБы и другое вооружение. Взрывы прогремели вечером 31 августа в Одессе и области, также пострадал Киев.

А ближе к 2 часам ночи из сообщений мониторов стало известно, что в районе Новороссийска произошел запуск крылатых ракет типа "Калибр". Это создало угрозу ракетного обстрела Украины.

Вскоре эти ракеты залетели в наш воздушное пространство через Николаевскую область и направились на север. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе – позаботьтесь о безопасности!

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе и опасности от ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Воздушные силы подтвердили эту информацию об угрозе со стороны ракет противника. В последний раз о "Калибрах", примененных Россией во время комбинированной атаки, было известно 20 августа – все они тогда были сбиты нашей Противовоздушной обороной.