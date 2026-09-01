Про пуски повідомили моніторингові спільноти, зокрема monitor. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Ракетний обстріл 1 вересня: що відомо?

Уночі 1 вересня Росія атакує Україну з повітря ударними та реактивними безпілотниками, застосовує КАБи та інше озброєння. Вибухи прогриміли увечері 31 серпня в Одесі та області, також постраждав і Київ.

А ближче до 2 ночі стало відомо з повідомлень моніторів, що у районі Новоросійська відбувся запуск крилатих ракет типу "Калібр". Відтак це створило загрозу ракетного обстрілу України.

Невдовзі ці ракети залетіли у наш повітряний простір через Миколаївську область та попрямували на північ. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні – подбайте про безпеку!

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу та небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Повітряні сили підтвердили цю інформацію про загрозу від ракет ворога. Попередній раз про "Калібри", застосовані Росією під час комбінованої атаки, було відомо 20 серпня – усі їх тоді збила наша Протиповітряна оборона.