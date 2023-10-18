Момент попадания российской ракеты по Запорожью попал на видео

В ночь на 18 октября россияне ударили ракетами по жилому кварталу Запорожья. Нацполиция показала кадры вражеской атаки.

Оккупанты ночью атаковали Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажку.

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Первые минуты атаки

В Нацполиции показали момент попадания российской ракеты по Запорожью. Ракета ударила в жилой дом.

Момент прилета: видео Нацполиция

В ночь на 18 октября российская армия выпустила по Запорожью аж шесть ракет. Одна из них попала в многоэтажку в центре города, разрушив перекрытие подъезда с третьего по пятый этаж. Две другие ударили по территории промышленных объектов, еще одна – по частному домовладению.

Пока еще продолжаются поисково-спасательные работы. По состоянию на данный момент известно о четырех погибших и 3 раненых – двух мужчинах 25 и 29 лет и 48-летнюю женщину после атаки России госпитализировали. В здании полностью разрушены 8 квартир.

По словам главы Запорожской РГА Олега Буряка, враг пускал по Запорожью ракеты с частотой в 3 – 4 минуты.

Вероятно, россияне совершили обстрел из ЗРК С-300. По словам главы ОВА Юрия Малашко, эта баллистика долетает с места запуска в город от 32 до 42 секунд.

Под вражеским огнем оказалась церковь

В результате ночного ракетного обстрела повреждения получил Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. Там выбило все стекла, сломаны оконные рамы и поврежден фасад.

В местных властях также уточнили, что в результате обстрела в Запорожье было повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, а также 2 учебных и 2 медицинских заведения.

Зеленский отреагировал на очередное преступление россиян

Президент выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что государство-агрессорка обязательно заплатит за этот акт жестокости.

Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российский террор должен потерпеть поражение.