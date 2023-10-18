Окупанти вночі атакували Запоріжжя. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку.

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Перші хвилини атаки

У Нацполіції показали момент влучання російської ракети по Запоріжжю. Ракета потрапила у житловий будинок.

Момент прильоту: відео Нацполіція

У ніч проти 18 жовтня російська армія випустила по Запоріжжю аж шість ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку у центрі міста, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх. Дві інші вдарили по території промислових об’єктів, ще одна – по приватному домоволодінню.

Наразі ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 3 поранених – двох чоловіків 25 та 29 років й 48-річну жінку після атаки Росії госпіталізували. У будівлі повністю зруйновані 8 квартир.

За словами голови Запорізької РДА Олега Буряка, ворог пускав по Запоріжжю ракети з частотою у 3 – 4 хвилини.

Ймовірно, росіяни здійснили обстріл з ЗРК С-300. За словами очільника ОВА Юрія Малашко, ця балістика долітає з місця запуску до міста від 32 до 42 секунд.

Під ворожим вогнем опинилася церква

Унаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджень зазнав Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там вибило всі шибки, зламані віконні рами та пошкоджено фасад.

У місцевій владі також уточнили, що у результаті обстрілу у Запоріжжі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади.

Зеленський відреагував на черговий злочин росіян

Президент висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що держава-агресорка обов'язково заплатить за цей акт жорстокості.

Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що російський терор має зазнати поразки.