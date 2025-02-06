В ракетном полку под Москвой усилили проверки после атаки украинских дронов, –"Атэш"
Партизаны разведали ракетный полк в Подмосковье. Говорят, что там усилили проверки после атаки украинских дронов.
Речь идет о случае в январе, когда украинские БПЛА появились в Московской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой движение "АТЕШ".
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Полк занимается отражением воздушных ударов
Агент "АТЕШ" разведал, какая ситуация на территории 606 гвардейского зенитного ракетного полка в населенном пункте Электросталь Московской области. В частности, собрал данные о режиме работы, транспорт и личный состав.
Это подразделение занимается отражением воздушных ударов. У него на вооружении есть установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.
По информации от родственников военнослужащих после атак украинских БпЛА в январе 2025 года, когда дроны долетали до Московской области, участились проверки,
– говорят в "Атеш".
Партизаны показали ракетный полк под Москвой / Фото "Атеш"
Вся информация от партизан передана Силам обороны Украины.