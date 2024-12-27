Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что Россия готовится осуществить масштабную ракетную атаку в новогоднюю ночь и второй обстрел через 5 –7 дней после. Однако Россия может готовить двойной удар и за более короткий промежуток времени.

Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что враг действительно имеет готовность. От оккупантов можно ожидать обстрел на праздники, который они делают специально для давления на украинцев.

Смотрите также Генерал НАТО об ударах "Орешником": Европа должна иметь, чем сможет ответить

Могут ли россияне осуществить двойной ракетный обстрел на Новый год

Военный эксперт отметил, что россияне всегда пытались осуществлять давление на украинцев именно на праздники, нанося ракетные обстрелы. Последняя массированная атака на Рождество этому пример.

От россиян можно ожидать чего угодно, готовность у них есть. Будь то праздники, или другие знаменательные даты,

– отметил Свитан.

Повторный обстрел после праздника, по мнению военного эксперта, действительно возможен в течение недели или 10 дней. Именно за это время враг сможет накопить ресурсы и подготовиться.

В то же время оккупанты могут уже готовиться к двойной атаке, которую могут осуществить в течение суток.

Свитан добавил, что целями врага, вероятнее всего, будет критическая инфраструктура Украины, особенно энергетика. Оккупанты будут пытаться осуществить таким образом психологическое давление на украинцев.