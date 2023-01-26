Тактика не сработала: политолог назвал последствия попыток России уничтожить инфраструктуру Украины

Россия с помощью ракетного террора надеялась склонить Украину к "переговорам". Очевидно, что эта тактика не сработала, а, наоборот, сплотила и мобилизовала украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, подобная тактика, в принципе, никогда не приводила к ожидаемому результату агрессора, а потому, на что рассчитывала Россия – неизвестно.

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Россия спровоцировала еще большее желание мстить

Тарас Загородний объяснил, что своими действиями Россия не достигла поставленных задач. Там надеялись, что удары по критической инфраструктуре заставят украинский народ давить на президента, чтобы тот согласился на позорные условия Кремля, но это сработало совсем наоборот и еще больше мобилизовало украинцев против России.

Это приводит к тому, что Украина начинает понимать, что нужно переносить войну на территорию России для уничтожения военной инфраструктуры,

– сказал Загородний.

Политолог вспомнил статью Валерия Залужного о том, что Россия ощущает безнаказанность. Именно поэтому перенесение войны на территорию России должно быть одной из тактик, которую необходимо воплощать.

Для этого нужно оружие собственного производства, потому что я скептик по поводу того, что нам будут предоставлять ракеты большой дальности – тысячи или две тысячи километров. Я посмотрел, чем вооружена армия Тайваня, Японии и Южной Кореи, которые являются союзникам США – так у них ракеты собственного производства,

– сказал Загородний.

Политолог отметил, что США предоставляют им Patriot, самолеты, но не предоставляют дальнобойные ракеты. Такой подход объясняется логикой США, что они предоставляют оборонное оружие, а такое, которое может атаковать, например, Пекин они не предоставляют, чтобы не быть стороной эскалации.

Тарас Загородний рассказал о дальнейших шагах в войне: смотрите видео

Учитывая это, по мнению политолога, Украине необходимо наладить производство оружия, беспилотников, расширить диверсионную деятельность на территории России. Тарас Загородний рассказал, что на это намекал глава СБУ Василий Малюк в одном из своих интервью, в частности, он отметил, что будет больше "хлопков" в тылу у россиян.

Загородний убежден, что россияне должны почувствовать войну и чтобы уничтожалась их инфраструктура, потому что без этого война может продолжаться очень долго.

Ракетный террор России против Украины: главное