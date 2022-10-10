Пионтковский предположил, чего ждать от США после массированных ракетных ударов России

Утром 10 октября Россия совершила массированную ракетную атаку против Украины. В ответ на такие действия Кремля от США следует ожидать определенных важных шагов.

Об этом сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский на стриме, который транслировал 24 канал. Он отметил, что единственный способ остановить преступления России – победа Украины.

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Что должны сделать США

Пионтковский отметил, что после массированных ракетных ударов России по городам Украины США должны воплотить в жизнь программу-минимум.

Во-первых, немедленно дать оружие, которое должно было быть сегодня. Это прежде всего противовоздушные системы в том количестве, которое необходимо,

– сказал российский оппозиционный публицист.

Он отметил, что до сих пор остается под вопросом предоставления Украине самолетов, в то время как украинские летчики уже учатся управлять истребителями F-16.

Также, по словам Пионтковского, Украине нужно предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. Ведь наличие этих ракет было бы сдерживающим фактором и сегодняшние атаки России не были бы возможны.

Чего ждать от Байдена

Пионтковский заметил, что есть вещи, которые зависят только от президента США Джо Байдена. Ведь по его звонку госсекретарь Энтони Джон с удовольствием подпишет акт о признании России государством-спонсором терроризма.

Как известно, Сенат чуть ли не единодушно принял такое решение. Но Байден объясняет, что с союзниками могут усложниться отношения,

– заявил публицист.

То есть, объяснил он, США в таком случае должны будут вводить санкции против той же Германии и Франции, которые с Россией еще чем-то торгуют.

Однако, отметил Пионтковский, все эти соображения Вашингтона отступают перед трагедией сегодняшнего дня, когда вся Украина подверглась бомбардировкам со стороны России.

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Какое решение нужно сейчас применить

Пионтковский считает, что уже сейчас в Белом доме должны обрывать телефон, чтобы убедить власти США нанести удар по Черноморскому флоту России.

То наказание, которое было утверждено Белым домом и приготовлено на случай ядерной атаки, нужно применять сейчас,

– подчеркнул он.

Ведь, как отметил публицист, российская массированная ракетная атака является продолжением программы геноцида украинского народа.

Победа Украины остановит преступления России

Пионтковский отметил, что единственный способ остановить преступления России – победа Украины. А для свержения путинской системы и его личного политического краха достаточно будет освобождения Херсона.

Для этого требуются танки. Те же Leopard, о которых в Бундестаге несколько месяцев идут дебаты,

– отметил он.

В связи с этим публицист напомнил, что в Украину недавно приезжала с визитом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

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