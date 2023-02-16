Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, паниковать из-за новой тактики россиян не нужно. И украинцы, и россияне постепенно адаптируются к тактикам друг друга. Это непрерывный процесс.

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Почему Россия нанесла удар ночью

Как отметил Ступак, похоже, что оккупанты вернулись к предыдущей тактике ночных обстрелов. По всей вероятности, россияне снова хотят максимально утомить гражданское население от войны.

Это рассчитано на гражданский компонент. На нас. Так россияне пытаются спровоцировать усталость украинцев от обстрелов и от войны в целом.

– заметил Ступак.

Несмотря на это, не стоит исключать разные сценарии. Достаточно реально, что захватчики будут пробовать делать и дневные массированные обстрелы. Здесь нужно тщательно следить за ситуацией и быть готовым к разным вариантам.

Почему россияне нанесли ракетный удар ночью – мнение Ступака: смотрите видео

Всё может быть. Детали знает только наша разведка. Россияне будут пытаться сделать определенный баланс, чтобы и перегрузить наше ПВО, и максимально забрасывать нас этим воздушным дерьмом. Они постоянно меняют исходные данные в этой "игре",

– отметил Ступак.

Массированная ракетная атака России по Украине 16 февраля: коротко