Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, панікувати через нову тактику росіян не потрібно. І українці, і росіяни поступово адаптовуються до тактик один одного. Це – безперервний процес.

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Як наголосив Ступак, схоже на те, що окупанти повернулися до попередньої тактики нічних обстрілів. Цілком ймовірно, що росіяни знову хочуть максимально втомити цивільне населення від війни.

Це розраховано на цивільний компонент. На нас. Так росіяни намагаються спровокувати втому українців від обстрілів та від війни загалом,

– зауважив Ступак.

Попри це, не варто відкидати різні сценарії. Досить реально, що загарбники робитимуть і денні масовані обстріли. Тут потрібно ретельно стежити за ситуацією та бути готовим до різних варіантів.

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Все може бути. Деталі знає виключно наша розвідка. Росіяни намагатимуться зробити певний баланс, щоб і перевантажити нашу ППО, і максимально закидати нас цим повітряним лайном. Вони постійно міняють вихідні дані в цій "грі",

– зазначив Ступак.

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