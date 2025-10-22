Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это вполне мог быть хаотичный ответ на точную украинскую атаку по России. Тогда удалось попасть поразить завод по производству боеприпасов.
Чего добивается Россия?
Как отметил Кузан, Россия продолжает заниматься терроризмом. К примеру, они атаковали детский сад в Харькове. Туда попал реактивный "Шахед".
И в этом контексте вряд ли враг отвечал именно на украинскую атаку по России. Скорее всего, так оккупанты в очередной раз заставляют международное сообщество сесть за переговоры с Путиным и прекратить войну на его ультимативных условиях.
Это его привычный метод к принуждению. Путин убивает украинцев, чтобы напугать весь мир для того, чтобы они пошли на договоренности с диктатором. Украинский народ здесь проявляет неслыханную стойкость и требует именно справедливых условий будущих переговоров,
– сказал Кузан.
Удар по Украине 22 октября: кратко
- Россия запустила по Украине в ночь на 22 октября 405 различных ударных беспилотников и 28 ракет. Уже известно, сколько целей смогла сбить ПВО.
- Также известно, что Россия массированно ударила по Киеву. Известно о 30 раненых.
- В Днепровском районе произошел пожар на 8-9 этажах многоэтажки. А в Деснянском районе беспилотник упал на открытой территории.