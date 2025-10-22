Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это вполне мог быть хаотичный ответ на точную украинскую атаку по России. Тогда удалось попасть поразить завод по производству боеприпасов.

К теме Россияне молчат: авиаэксперт раскрыл, какую "жирную" цель удалось поразить в России

Чего добивается Россия?

Как отметил Кузан, Россия продолжает заниматься терроризмом. К примеру, они атаковали детский сад в Харькове. Туда попал реактивный "Шахед".

И в этом контексте вряд ли враг отвечал именно на украинскую атаку по России. Скорее всего, так оккупанты в очередной раз заставляют международное сообщество сесть за переговоры с Путиным и прекратить войну на его ультимативных условиях.

Это его привычный метод к принуждению. Путин убивает украинцев, чтобы напугать весь мир для того, чтобы они пошли на договоренности с диктатором. Украинский народ здесь проявляет неслыханную стойкость и требует именно справедливых условий будущих переговоров,

– сказал Кузан.

Удар по Украине 22 октября: кратко