Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, це цілком могла бути хаотична відповідь на влучну українську атаку по Росії. Тоді вдалося влучити уразити завод з виробництва боєприпасів.

Чого добивається Росія?

Як наголосив Кузан, Росія продовжує займатися тероризмом. До прикладу, вони атакували дитячий садочок у Харкові. Туди влучив реактивний "Шахед".

І в цьому контексті навряд чи ворог відповідав саме на українську атаку по Росії. Найімовірніше, так окупанти в черговий раз змушують міжнародне товариство сісти за переговори з Путіним та припинити війну на його ультимативних умовах.

Оце його звичний метод до примушування. Путін вбиває українців, щоб нажахати весь світ для того, аби вони пішли на домовленості з диктатором. Український народ тут проявляє нечувану стійкість і вимагає саме справедливих умов майбутніх перемовин,

– сказав Кузан.

Удар по Україні 22 жовтня: коротко