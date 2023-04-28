"Точно в цель": россияне цинично радуются удару по многоэтажке в Умани
Пока кто пытается оправдывать россиян, мол, "это все власть", "это все Путин", то сами же они продолжают демонстрировать свое настоящее лицо. Чего только стоит реакция на ракетный удар по Умани.
В соцсетях россияне не скрывают своей радости из-за теракта в Умани, сообщает 24 Канал. Более того, они не верят пропагандистам, которые врут о том, что в дом прилетела якобы ракета украинского ПВО, но не потому, что сочувствуют украинцам.
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"Мало разрушений" и "новые цели": как россияне радуются из-за удара по Умани
В соцсетях россияне пишут, что смерть "ждет каждого украинца", а некоторые персонажи вообще считают, что Россия должна признать, что новая цель так называемой "спецоперации" – истребление украинского народа.
Также пользователи включили "режим аналитики" и утверждают, что Украина "сама себя бомбит уже 9 лет", а уничтожение домов ракетами граждане страны-террористки считают "декоммунизацией", потому что все построено в СССР.
Другие пишут, что попали куда надо, а некоторым персонажам мало разрушенных 27 квартир подъезда девятиэтажки. Говорят, что нужно разрушить все.
Радость россиян из-за ракетного удара по Умани / Скриншоты
Эти комментарии – яркая иллюстрация того, что нарратив "это все Путин, а простонародье не виновато" – не работает. Россияне еще раз доказывают, что поддерживают войну и теракты и радуются убийствам мирных жителей Украины.
Но куда дальше пошло так называемое министерство обороны России, которое скорее министерство убийств. В своих соцсетях они опубликовали циничный постер "Точно в цель" после попадания в гражданские объекты в Украине.
Постер так называемого российского минобороны после ракетных ударов по Украине / Скриншот
Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко отреагировал на публикацию минобороны России и отметил, что это отражение лица всей страны-террориста.
Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц,
– подчеркнул Ермак.