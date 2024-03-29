Массированная атака по Украине: перечень областей, где россияне повредили энергетическую инфраструктуру

29 марта Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергосистему Украины. По словам премьер-министра Украины, повреждения получила инфраструктура в шести областях.

Денис Шмыгаль сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения.

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Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население. Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами,

– заявил премьер-министр.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях были обстреляны объекты тепловой генерации. Этими ударами обесточивались подстанции и, как следствие, потребители.

Массированный обстрел 29 марта: что известно