Удар по больнице в Секторе Газа: армия обороны Израиля опубликовала заявление
18 октября 2023, 08:25Читати новину українською
Источник:Армия обороны Израиля
В Секторе Газа по больнице Аль-Ахли нанесли ракетный удар 17 октября. Армия обороны Израиля уже прокомментировала этот случай.
Солдаты ЦАХАЛ заявили, что это был "неудачный запуск ракеты" террористов "Исламский джихад". Отметим, что мир уже реагирует на преступный обстрел больницы в Секторе Газа.
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Израиль прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа
Армия обороны Израиля утверждает, что это был "неудачный запуск ракеты" террористической организации "Исламский джихад". Так, ракета попала в больницу Аль-Ахли в городе Газа.
Также армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в Секторе Газа до и после удара.
Больница в Газе до и после удара: смотрите видео
Ракетный удар по больнице в Газе: что известно
- Арабские СМИ сообщили об ударе по больнице в Секторе Газа. Число жертв оценивается в 500 человек.
- Ответственность за удар по больнице ЦАХАЛ и ХАМАС перекладывают друг на друга. В то же время США через Пентагон призвали Израиль соблюдать "законы войны".
- Президент Турции обвинил Израиль и сделал заявление по "немедленному принятию мер" после взрыва в больнице в Газе.
- ВОЗ осудила атаку на больницу и заявила, что в ней находились пациенты, медицинские работники и внутренние переселенцы.