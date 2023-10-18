Удар по больнице в Секторе Газа: армия обороны Израиля опубликовала заявление

В Секторе Газа по больнице Аль-Ахли нанесли ракетный удар 17 октября. Армия обороны Израиля уже прокомментировала этот случай.

Солдаты ЦАХАЛ заявили, что это был "неудачный запуск ракеты" террористов "Исламский джихад". Отметим, что мир уже реагирует на преступный обстрел больницы в Секторе Газа.

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Израиль прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа

Армия обороны Израиля утверждает, что это был "неудачный запуск ракеты" террористической организации "Исламский джихад". Так, ракета попала в больницу Аль-Ахли в городе Газа.

Также армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в Секторе Газа до и после удара.

Больница в Газе до и после удара: смотрите видео

Ракетный удар по больнице в Газе: что известно