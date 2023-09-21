Россия атаковала отель в Черкассах: продолжается спасательная операция, под завалами могут быть

Российские военные 21 сентября массированно атаковали Украину. Под ракетным ударом России оказались и Черкассы.

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

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В Черкассах продолжается спасательная операция

По данным МВД, пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.



Последствия российской атаки по Черкассам / Фото с телеграммы Черкасской ОВА

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в результате работы ПВО произошло падение обломков в центральной части города, пишет Суспільне.



Последствия удара россиян по Черкассам / Фото с телеграммы Черкасской ОВА

"Россияне нанесли ракетный удар по областному центру. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – сообщил Табурец.

Суспільне информирует, что на месте работают более 30 спасателей, полиция и медики. Как рассказал Игорь Табурец, после сбития ракеты силами ПВО, ее боевая часть попала в гостиницу.

Глава МВД Игорь Клименко распространил видео спасательной операции в Черкассах. По его словам, спасательная операция продолжается. Он отметил, что спасатели ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.

Спасательная операция в Черкассах: смотрите видео

Подробности российской атаки