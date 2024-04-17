В Чернигове разрушена 8-этажка, повреждены четыре многоэтажки, больница, учебное заведение и десятки авто. Люди до сих пор под завалами, информирует 24 Канал. Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал видео спасения мужчины, который пострадал в результате удара.
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По последним данным ГСЧС, в результате российской ракетной атаки предварительно погибло 13 человек, еще 61 человек пострадал, из них 2 ребенка. Из-под завалов спасены 3 человека.
Под завалами частично разрушенного здания, предположительно, продолжают находиться люди.
Под завалами – еще люди. Есть заявления по меньшей мере о 3 без вести пропавших,
– написал Клименко.
Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. Продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы и достают оттуда людей, которые стали жертвами российского террора.
В Чернигове из-под завалов спасли мужчину / Видео: ГСЧС
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что армия России атаковала гражданский город тремя ракетами типа "Искандер". Сбивать их непросто, ведь они летят низко.
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