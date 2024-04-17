У Чернігові зруйнована 8-поверхівка, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад освіти та десятки авто. Люди досі під завалами, інформує 24 Канал. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував відео порятунку чоловіка, який постраждав внаслідок удару.

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За останніми даними ДСНС, унаслідок російської ракетної атаки попередньо загинуло 13 осіб, ще 61 особа постраждала, із них 2 дитини. З-під завалів врятовано 3 людини.

Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди.

Під завалами – ще люди. Маємо заяви про щонайменше 3 безвісти зниклих,

– написав Клименко.

Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. Триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали та дістають звідти людей, які стали жертвами російського терору.

Важливо! Чернігівський обласний центр крові повідомив, що наразі є нагальна потреба в крові, особливо в негативному резусі.

У Чернігові з-під завалів врятували чоловіка / Відео: ДСНС

Очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса повідомив, що армія Росії атакувала цивільне місто трьома ракетами типу "Іскандер". Збивати їх непросто, адже вони летять низько.

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