"Свет, секунда – и взрыв": харьковчанка рассказала о самой громкой ночи за последние полгода

В ночь на 20 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом оказалась Салтовка. Это была самая громкая ночь за последние полгода.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала местная жительница. Корреспондентка Анна Черненко отметила, что уже многие харьковчане вернулись непосредственно в этот район, а взрывы минувшей ночью напомнили начало полномасштабного вторжения.

Смотрите также Живого места нет: как выглядит депо на Салтовке в Харькове после обстрела

Громкая ночь

Россияне в очередной раз ударили по территории трамвайного депо, где расположен старый транспорт, который уже не эксплуатируется. По словам Анны Черненко, ночью правоохранители и спасатели обследовали большую территорию, чтобы выяснить, куда именно ударил враг. Не исключалось, что возле жилых домов.

"Для горожан это было большим эмоциональным ударом. Потому что Салтовский район отвык от таких мощных звуков. Многие вернулись на Салтовку, отремонтировали (жилье – 24 Канал), и этот взрыв напомнил февраль 2022 года", – отметила корреспондентка.

Вовремя отреагировать и пройти в безопасные места у харьковчан не было времени. Воздушная тревога раздалась после первого взрыва, через несколько минут произошел второй.

За полгода это была самая громкая ночь, мы такого не ожидали. Я видела, как оно летело: свет, секунда и потом взрыв,

– рассказала харьковчанка Алина Бондарева, семья которой незадолго до этого вернулась в Харьков.

Отметим, что местные правоохранители задокументировали последствия военных преступлений россиян. На месте ударов были обнаружены обломки от ракет С-300.

"Среди работников депо нет раненых, но есть один пострадавший – мужчина вышел посмотреть, что происходит, и во второй раз его накрыло волной и посекло лицо", – добавила Анна Черненко.

Атаки россиян 20 декабря: что известно