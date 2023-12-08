Поврежден 21 дом, задело церковь: какие последствия ракетного удара по Днепропетровщине

Утром 8 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Под ударом оказалась Днепропетровская область.

Приблизительно в 6:30 по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Стало известно о взлете 7 бортов стратегической авиации Ту-95МС.

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Есть разрушения

Враг выпустил несколько групп крылатых ракет. Большинство направлялось на Днепропетровщину. Из-за массированной атаки на область есть разрушения, в частности, в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине.

Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Побито авто,

– сообщили в ОВА.

В настоящее время продолжается обследование пораженных территорий.

Ранее местные власти сообщили, что в результате ракетного удара по Павлограду один человек погиб, а четверо получили ранения.

Сколько ракет сбили

В Воздушных силах сообщили, что во время утренней ракетной атаки враг выпустил в общей сложности 19 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 вражеских целей.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что запуски ракет производились с территории Саратовской области. Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева.

В окрестностях Киева работала ПВО

Городские власти столицы рассказали, что все ракеты силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу. В окрестностях Киева было громко – там как раз работала ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, обломки сбитых ракет повредили несколько частных домов в области. В них выбиты окна и разрушены стены.