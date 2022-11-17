Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло, среди них – подросток

Утром 17 ноября во многих областях Украины раздалась воздушная тревога. Россияне атаковали Днепр.

Борис Филатов сообщил, что по состоянию на 10:30 известно о четырех пострадавших. Среди них – 15-летний подросток.

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Россияне ударили по предприятию – вспыхнул пожар

Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что есть попадание в двух районах города. Оккупанты ударили по местному промышленному предприятию.

Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом,

– заявил глава ОВА.

Он добавил, что уже есть информация о 5 пострадавших.

Российская атака продолжается. Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты до отбоя тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Местные жители сообщают о проблемах со связью

По состоянию на 10:48 количество пострадавших выросло до 8 человек.

Воздушная тревога в Днепре началась в 7:31. Около 08:31 в сети сообщили о взрывах. В городе исчез свет. Люди жалуются на проблемы со связью.

По состоянию на 10:38 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Украинцев просят не пренебрегать своей безопасностью и следить за официальными сообщениями о последних новостях.

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