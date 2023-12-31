Ракетами по Днепру: в каком состоянии находятся раненые в результате атаки 29 декабря
Источник:Городской совет Днепра
29 декабря оккупанты массированно ударили ракетами и "Шахедами" по Украине. Враг атаковал ряд областных центров.
Среди городов, оказавшихся на прицеле у российских захватчиков, был и Днепр. Там вражеский обстрел убил и ранил более двух десятков человек.
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В каком состоянии пострадали
В результате российского удара несколько жителей Днепра госпитализировали с ранениями в местные больницы.
Известно, что на 31 декабря в медучреждениях находятся 15 раненых. Большинство пациентов – в состоянии средней тяжести.
На утро 31 декабря в больницах находились 18 раненых.
Также сегодня стало известно о смерти 45-летнего мужчины, пострадавшего во время массированной атаки. Врачи до последнего пытались спасти ему жизнь. В целом в Днепре из-за атаки 29 декабря погибли семь человек.
Оккупанты атаковали роддом и ТЦ: что известно об ударе по Днепру
- Утром 29 декабря российские оккупанты выпустили более сотни ракет по территории Украины. В Днепре раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в разные объекты гражданской инфраструктуры.
- Так, враг цинично атаковал роддом. К счастью, ракета прошла по касательной, что позволило избежать жертв среди пациентов и персонала медучреждения. Одна секция самого здания полностью разрушена, выбиты все окна.
- Кроме того, в торговом центре возник пожар.
- Также россияне полностью разрушили один частный дом, повредили 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек и автомобиля.