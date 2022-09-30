С каждым ударом мы еще злее, – в ОП отреагировали на ночную атаку по Днепру

30 сентября 2022 , 08:45
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Андрей Ермак

Российские захватчики атаковали "Искандерами" Днепр. На обстрел уже отреагировали в Офисе Президента.

Российских оккупантов надо "дожать и разбить". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Реакция ОП на удар по Днепру

"Искандер" по автобусам. Электрические подстанции. Жилые дома, остановки транспорта, мирные люди… Какие еще нужны доказательства моральной слабости врага – на поле боя они полны нули. И воюют только с мирными людьми,
– отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россиянам никогда не удастся нас сломать, потому что с каждым ударом мы все злее.

"Дожмем и разобьем всех. Слава Украине", – добавил руководитель ОП.


Оккупанты ударили ракетами по Днепру / Фото Андрей Ермак

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Напомним, ранее россияне уже обстреливали Днепр. В результате ракетного удара погибла целая семья – бабушка, мать и двое детей.

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Автор: Софія Ковнір