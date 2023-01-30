Остался только фартук: в Днепре похоронили 17-летнего парня, погибшего от ракеты россиян

Украинцы всегда будут помнить о преступлениях россиян и геноциде, который они совершают против украинского народа. Жители Днепра до сих пор приходят в себя от ракетного удара по жилому дому, в результате которого погибли 46 человек.

Среди них был и 17-летний Максим Богуцкий. Парня похоронили через две недели после трагедии.

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В память остался зеленый фартук

Семья Богуцких приобрела квартиру в доме 10 лет назад. Однако после попадания российской ракеты не осталось ни квартиры, ни автомобиля, ни фотографий.

Похороны Максима Богуцкого / Фото Оксана Йоханнессон

Мама Максима – Татьяна – рассказала, что у них была очень дружная семья.

Я всегда думала, как мне повезло с сыном. У него было отличное чувство юмора, он любил готовить и учиться новому,

– отметила женщина.

17-летний Максим был в квартире сам, когда оккупанты ударили ракетой по жилому дому. Родители раньше ушли в гости.

Фотографиня Оксана Йоханнессон вспоминает, что впервые встретила родителей парня во второй день спасательных работ. Говорит, что квартира размещалась на 7-м этаже. Тогда она увидела, что на уцелевшей кухне висит зеленый передник – подарок сына из первой стипендии.

На похороны Максима пришли друзья из детства и университета, где юноша на первом курсе изучал программирование. Хоронили его с покрытой простыней.

"Все, что осталось от "той" жизни – этот зеленый фартук", – отметила фотографка.

Также она сообщила, что семья Богуцких очень нуждается в помощи, и будет благодарна каждому:

Реквизиты:

Monobank – 4441114418807218;

ПриватБанк – 4149499121622334.

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