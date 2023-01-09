Была владелицей мясного магазина: что известно о погибшей в результате удара по Шевченково

9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченково на Харьковщине. В результате обстрела погибла женщина.

Погибшей было 60 лет. Как оказалось, она была владелицей мясного магазина.

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В результате обстрела Харьковщины погибла женщина

Очевидица происшествия Нина Горошко рассказала, что на обстрелянном рынке в Шевченково погибшая имела собственный магазин с мясом. Женщина была очень хорошим человеком.

Очень хороший человек был, всегда помогала, я без нее жизнь не представляю,

– сообщила Нина Горошко.

Кроме этого, также была ранена 11-летняя девочка – внучка погибшей женщины. По словам очевидицы обстрела, ракетный удар произошел мгновенно.

"Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Покупателей не было. Это произошло мгновенно. У нас здесь рынок и все", – добавила Нина Горошко.

Погибшую женщину достали из-под завалов / фото Кирилл Тимошенко

Обстрел Харьковщины 9 января: все, что известно