Традиционно, информация, которой владеют российские граждане, не соответствует действительности. На самом деле враг попал не туда, куда кажется. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

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Куда попали россияне

Во-первых, пункты постоянной дислокации сейчас почти не используются. Жданов отметил, что 24 февраля часть техники, вооружения и весь личный состав удалось сберечь путем вывода из этих пунктов.

"500 человек – это целый батальон! Неужели вы думаете, что они сидят и ждут с моря погоды? Никого там нет, кроме сторожей и собак", – уверяет военный эксперт.

Во-вторых, Украина – не Россия. Следовательно, скрыть подобный инцидент в нашем обществе, убежден Жданов, просто нереально.

В нашей стране, имеющей меньшие размеры, в которой есть возможность пользоваться мобильным интернетом, и в которой связь родственников и солдат прямая, скрыть такую трагедию, как гибель 500 человек, было бы просто невозможно. У нас бы уже все паблики гудели, это было бы во всех средствах массовой информации,

– подчеркнул он.

Зато в Макеевке, безусловно, уничтожили гораздо больше, чем 63 военных вражеской армии. Данные в силовых ведомствах противника разительно отличаются. Как отмечает Жданов, сначала Шойгу доложил Путину о 35 погибших, затем о 52, в конце концов – сошелся на 63. По неофициальной информации, глава Совбеза Патрушев подал доклад про 325 погибших.

"Как вам цифра? Так кто из нас объективен?", – подчеркивает Жданов. Более того, жители оккупированных территорий в Донецкой области, в самой Макеевке, в соцсетях пишут о нескольких сотнях ликвидированных россиян.

Никто не забыл. Вы сначала разберетесь, куда был удар. Попали очень криво, сразу скажу, и не туда, куда вы думаете. Убили девушку на заправке, она получила ранение, которое несовместимо с жизнью, и спустя сутки умерла в реанимации. Вот куда вы попали в Хмельницком, а не в наш элитный спецназ,

– подчеркнул Жданов.

Последний, акцентирует военный эксперт, ходит по тылу врага и наводит там шороху. "У вас там там постоянно что-то взорвется, где-то загорится, какой-то хлопок, а в результате – затонул целый крейсер. Вот где наш спецназ", – подытожил Жданов.

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