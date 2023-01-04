Традиційно, інформація, якою володіють російські громадяни, не відповідає дійсності. Насправді ворог поцілив не туди, куди здається. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Куди влучили росіяни

По-перше, пункти постійної дислокації зараз майже не використовуються. Жданов зауважив, що 24 лютого частину техніки, озброєння та весь особовий склад вдалося зберегти шляхом виведення з цих пунктів.

"500 осіб – це цілий батальйон! Невже ви думаєте, що вони сидять і чекають з моря погоди? Нікого там немає, крім сторожів й собак", – запевняє військовий експерт.

По-друге, Україна – не Росія. Відтак приховати подібний інцидент в нашому суспільстві, переконаний Жданов, просто нереально.

В нашій країні, яка має менші розміри, в якій є можливість користуватися мобільним інтернетом, і в якій зв'язок родичів і солдатів прямий, приховати таку трагедію, як загибель 500 людей, було б просто неможливо. У нас би вже всі пабліки гуділи, це було б у всіх засобах масової інформації,

– підкреслив він.

Натомість у Макіївці, безумовно, знищили набагато більше, ніж 63 військових ворожої армії. Дані у силових відомствах противника разюче відрізняються. Як відзначає Жданов, спершу Шойгу доповів Путіну про 35 загиблих, потім про 52, зрештою – зійшовся на 63. За неофіційною інформацією, глава Радбезу Патрушев подав доповідь про 325 загиблих.

"Як вам цифра? То хто з нас об'єктивний?", – підкреслює Жданов. Ба більше, мешканці окупованих територій у Донецькій області, в самій Макіївці, у соцмережах пишуть про кілька сотень ліквідованих росіян.

Ніхто не забув. Ви спочатку розберетеся, куди був удар. Потрапили дуже криво, одразу скажу, і не туди, куди ви думаєте. Вбили дівчину на заправці, вона зазнала поранення, що несумісне із життям, і через добу померло в реанімації. Ось куди ви влучили у Хмельницькому, а не в наш елітний спецназ,

– наголосив Жданов.

Останній, акцентує військовий експерт, ходить по тилу ворога й наводить там шурхоту. "У вас там там постійно щось вибухне, десь загориться, якась бавовна, а в результаті – затонув цілий крейсер. Ось де наш спецназ", – підсумував Жданов.

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