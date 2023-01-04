Традиційно, інформація, якою володіють російські громадяни, не відповідає дійсності. Насправді ворог поцілив не туди, куди здається. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.
До теми Розвідка відстежувала цю колону ще від російського кордону, – Жданов про удар по Макіївці
Куди влучили росіяни
По-перше, пункти постійної дислокації зараз майже не використовуються. Жданов зауважив, що 24 лютого частину техніки, озброєння та весь особовий склад вдалося зберегти шляхом виведення з цих пунктів.
"500 осіб – це цілий батальйон! Невже ви думаєте, що вони сидять і чекають з моря погоди? Нікого там немає, крім сторожів й собак", – запевняє військовий експерт.
По-друге, Україна – не Росія. Відтак приховати подібний інцидент в нашому суспільстві, переконаний Жданов, просто нереально.
В нашій країні, яка має менші розміри, в якій є можливість користуватися мобільним інтернетом, і в якій зв'язок родичів і солдатів прямий, приховати таку трагедію, як загибель 500 людей, було б просто неможливо. У нас би вже всі пабліки гуділи, це було б у всіх засобах масової інформації,
– підкреслив він.
Натомість у Макіївці, безумовно, знищили набагато більше, ніж 63 військових ворожої армії. Дані у силових відомствах противника разюче відрізняються. Як відзначає Жданов, спершу Шойгу доповів Путіну про 35 загиблих, потім про 52, зрештою – зійшовся на 63. За неофіційною інформацією, глава Радбезу Патрушев подав доповідь про 325 загиблих.
"Як вам цифра? То хто з нас об'єктивний?", – підкреслює Жданов. Ба більше, мешканці окупованих територій у Донецькій області, в самій Макіївці, у соцмережах пишуть про кілька сотень ліквідованих росіян.
Ніхто не забув. Ви спочатку розберетеся, куди був удар. Потрапили дуже криво, одразу скажу, і не туди, куди ви думаєте. Вбили дівчину на заправці, вона зазнала поранення, що несумісне із життям, і через добу померло в реанімації. Ось куди ви влучили у Хмельницькому, а не в наш елітний спецназ,
– наголосив Жданов.
Останній, акцентує військовий експерт, ходить по тилу ворога й наводить там шурхоту. "У вас там там постійно щось вибухне, десь загориться, якась бавовна, а в результаті – затонув цілий крейсер. Ось де наш спецназ", – підсумував Жданов.
Жданов розніс росіян за удар по Хмельницькому: дивіться відео
Удар ЗСУ по Макіївці: коротко
- Просто у новорічну ніч ЗСУ потужно "привітали" ворога зі святом. Так, наші захисники вдарили по училищу у Макіївці, де було значне скупчення російської техніки та живої сили.
- Міноборони держави агресорки повідомило про 63 загиблих. Втім, навіть пропагандисти запевняють, що жертв значно більше. За різними даними, унаслідок удару близько 400 окупантів загинули, а ще 300 отримали поранення.
- Як зауважив радник ОП Олексій Арестович, у будівлі ПТУ були не лише мобілізовані. Там були і бійці спецназу, і спеціалісти вузла зв'язку, ракетного й артилерійського озброєння. Крім того, було багато звичайної піхоти.
- Росіяни влаштували справжню істерику через філігранну роботу українських Збройних Сил. У телеграм-каналах почали ширитись скарги на російське військове командування. Зокрема, міністра оборони Сєргєя Шойгу визнали "ворогом народу" та зазначили що в Росії ухвалюють непрофесійні рішення і загалом війну в Україні для них провалено.
- У мережі показали супутникові знімки наслідків обстрілу. На кадрах можна побачити, до чого призвів потужний удар українських бійців по загарбниках.