Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він прокоментував версії того, що могло призвести до таких величезних втрат з боку ворога.

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Передовсім фахівець пригадав версію російського міністерства оборони про те, що ЗСУ буцімто відстежили велику кількість телефонів з геолокацією. Він висловив сумніви щодо правдоподібності цієї версії.

Передовсім, щоб запілінгувати координати, треба мати доступ до вишок зв'язку. А вони там вже як 8 років експлуатуються російськими операторами,

– підкреслив Олег Жданов.

За його словами, Україна не має доступу до цього обладнання. Крім того, якщо використовувати радіолокаційні станції для розвідки, то в України немає станцій, які б "бачили" на таку велику глибину, щоб "побачити" ці мобільні телефони.

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"Тому найімовірніша версія – це наша розвідка. Наша або наших партнерів. Ба більше, я вже казав, що ми цю колону відстежували фактично від кордону з Росією", – заявив військовий експерт.

Тож, резюмує він, розвідка чудово бачила, кудою ішла та де зупинилась ця колона з російськими мобілізованими військовими.

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