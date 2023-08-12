Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Ракетная атака

По словам военного эксперта, в Коломые действительно расположен один из аэродромов. При этом он подчеркнул, что у нас несколько десятков аэродромов, на которых могут быть рассредоточены наши самолеты.

Кроме того, у нас идет поэтапный вылет и посадка на разных аэродромах. Роман Свитан объяснил, что вылет происходит с одного, а посадка на совсем другом аэродроме. Это все происходит в режиме "внезапных чисел", что означает – невозможно вычислить.

Именно поэтому россияне, скорее всего, били не по Су-24, а, возможно, по группе наших летчиков, уже готовых двигаться к началу летальной подготовки,

– отметил Роман Свитан.

"Это возможно. Даже если там 5–7, или 10 летчиков, то "Кинжалов" для этого они точно бы не пожалели, ведь один летчик очень дорого стоит. Это очень большая редкость. Практически элита", – пояснил военный эксперт.

Какие есть ракеты для Patriot

Роман Свитан объяснил, что основные ракеты у Patriot имеют дальность до 150 километров. При этом подрыв идет с разбрасыванием большого количества поражающих элементов.

Однако есть такие, как PAC-3 – это маленькая ракета, но скорость и удар у нее кинетические. То есть она попадает в "Кинжал", "Искандер".

У нее очень большая точность. Ведь на очень большой скорости ракета выводится на контакт, то есть с использованием кинетической энергии.

Смотрите полное видео с Роман Свитаном на ютубе 24 Канала:

Какие есть беспилотники

У нас сейчас достаточно модификаций беспилотников – все их видят. Они разные относительно управления, метода выхода, боевой части, схемы компоновки.

Военный эксперт сообщил, что все особенности беспилотников учитываются при боевых задачах:

Какие-то беспилотники двигаются на дальность 500–700 километров.

Некоторые работают на дальности 50–70 километров.

Те, которые могут нести большой боезаряд до 100 килограммов – работают по боевым частям. Например, внутреннему подрыву зданий.

А те, которые несут до 20 килограммов – работают снаружи. Например, для подрыва топливоприемников, детонации складов.

"То есть выбор целей исходит из тактико-технических данных беспилотников", – подытожил Роман Свитан.

Последние новости о войне России против Украины