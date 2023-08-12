Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Ракетна атака
За словами військового експерта, у Коломиї дійсно розташований один з аеродромів. При цьому він наголосив, що у нас є декілька десятків аеродромів, на яких можуть бути розосереджені наші літаки.
Крім того, у нас йде поетапний виліт та посадка на різних аеродромах. Роман Світан пояснив, що виліт відбувається з одного, а посадка на зовсім іншому аеродромі. Це все відбувається в режимі "раптових чисел", що означає – неможливо вирахувати.
Саме тому росіяни, скоріш за все, били не по Су-24, а, можливо, по групі наших льотчиків, які вже готові рухатися до початку літальної підготовки,
– зазначив Роман Світан.
"Це можливо. Навіть, якщо там 5 – 7 чи 10 льотчиків, то "Кинджалів" для цього вони точно б не пожаліли, адже один льотчик дуже дорого коштує. Це дуже велика рідкість. Практично еліта", – пояснив військовий експерт.
Які є ракети для Patriot
Роман Світан пояснив, основні ракети у Patriot мають дальність до 150 кілометрів. При цьому підрив йде з розкиданням великої кількості вражальних елементів.
Проте ще є такі, як PAC-3 – це маленька ракета, проте швидкість та удар в неї кінетичний. Тобто вона потрапляє в "Кинджал", "Іскандер".
У неї дуже велика точність. Адже на дуже великій швидкості ракета виводиться на контакт, тобто з використанням кінетичної енергії.
Дивіться повне відео з Роман Світаном на ютубі 24 Каналу:
Які є безпілотники
У нас зараз достатня кількість модифікацій безпілотників – всі їх бачать. Вони різні щодо керування, методу виходу, бойовій частині, схемі компонування.
Військовий експерт повідомив, що усі особливості безпілотників враховуються при бойових задачах:
- Якісь безпілотники рухаються на дальність 500 – 700 кілометрів.
- Якісь працюють на дальності 50 – 70 кілометрів.
- Ті, які можуть нести великий боєзаряд до 100 кілограмів, – працюють по бойових частинах, наприклад, внутрішнього підриву будівель.
- А ті, хто несуть до 20 кілограмів, – працюють зовні, наприклад, для підриву паливоприймачів, детонації складів.
"Тобто вибір цілей йде із тактико-технічних даних безпілотників", – підсумував Роман Світан.
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