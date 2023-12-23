Ракетный удар по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика

Злоумышленник, корректировавший ракетный удар россиян по Краматорску, сделал это не из-за денег, а по идейным соображениям. Оказывается, мужчина всегда имел пророссийскую позицию и не скрывал ее.

Россияне цинично атаковали пиццерию в кафе Ria Lounge в Краматорске 27 июня 2023 года. Тогда от рук оккупантов погибли 12 человек, среди которых – трое детей, еще 65 человек – пострадали.

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Корректирующий был сторонником "русского мира"

Как сообщила руководитель пресс-службы СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, следователи уже направили обвинительный акт в отношении корректировщика, который навел ракеты по кафе в Краматорске. Она уточнила, что его подозревают в государственной измене.

Более того, СБУ обнаружила, что мужчина корректировал российский ракетный удар не из-за денег. Оказывается, злоумышленник имел пророссийскую позицию и прибег к циничным действиям по идейным соображениям.

Он это делал не за деньги, а по своим идейным соображениям. Как рассказывали уже потом его коллеги, он никогда не скрывал свою пророссийскую позицию,

– сообщила Прищепа.

Следователи установили, что корректировщик получил указание от своего знакомого, работающего в настоящее время в так называемом "отделе разведки командования внутренних войск ДНР", проверить информацию о пребывании военных ВСУ в кафе "Ria Lounge". Мужчина был рядом, поэтому записал 2 видео, на которых видны кафе и автомобили с признаками различия, принадлежащими военным ВСУ.

В тот же день оккупанты нанесли ракетный удар. Это произошло примерно через 3,5 часа после того, как я корректировщик прислал видео.

"А преступник после фотографирования кафе вернулся домой и спокойно там спал. И уже к утру, с 27 на 28 июня правоохранители его задержали. Он был дома и не ожидал, видимо, того, что за ним так быстро придут", – заявили в СБУ.

Кто корректировал ракетный удар по Краматорску