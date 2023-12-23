Ракетный удар по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
Источник:Укринформ
Злоумышленник, корректировавший ракетный удар россиян по Краматорску, сделал это не из-за денег, а по идейным соображениям. Оказывается, мужчина всегда имел пророссийскую позицию и не скрывал ее.
Россияне цинично атаковали пиццерию в кафе Ria Lounge в Краматорске 27 июня 2023 года. Тогда от рук оккупантов погибли 12 человек, среди которых – трое детей, еще 65 человек – пострадали.
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Корректирующий был сторонником "русского мира"
Как сообщила руководитель пресс-службы СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, следователи уже направили обвинительный акт в отношении корректировщика, который навел ракеты по кафе в Краматорске. Она уточнила, что его подозревают в государственной измене.
Более того, СБУ обнаружила, что мужчина корректировал российский ракетный удар не из-за денег. Оказывается, злоумышленник имел пророссийскую позицию и прибег к циничным действиям по идейным соображениям.
Он это делал не за деньги, а по своим идейным соображениям. Как рассказывали уже потом его коллеги, он никогда не скрывал свою пророссийскую позицию,
– сообщила Прищепа.
Следователи установили, что корректировщик получил указание от своего знакомого, работающего в настоящее время в так называемом "отделе разведки командования внутренних войск ДНР", проверить информацию о пребывании военных ВСУ в кафе "Ria Lounge". Мужчина был рядом, поэтому записал 2 видео, на которых видны кафе и автомобили с признаками различия, принадлежащими военным ВСУ.
В тот же день оккупанты нанесли ракетный удар. Это произошло примерно через 3,5 часа после того, как я корректировщик прислал видео.
"А преступник после фотографирования кафе вернулся домой и спокойно там спал. И уже к утру, с 27 на 28 июня правоохранители его задержали. Он был дома и не ожидал, видимо, того, что за ним так быстро придут", – заявили в СБУ.
Кто корректировал ракетный удар по Краматорску
- Утром 28 июня, на следующий день после ракетного удара, СБУ задержала корректировщика. Им оказался местный житель Краматорска, работающий на местном газотранспортном предприятии. Задержанный оказался "расконсервированным" агентом главного управления генштаба вооруженных сил России.
- Мужчину подозревают в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи подчеркнули, что свои действия мужчина тщательно скрывал от прохожих, чтобы никто не заметил его интерес к этой локации.