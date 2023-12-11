Падение обломков и пострадавшие в Бортничах: все, что известно о вражеской утренней атаке на Киев
Утром 11 декабря россияне нанесли по Киеву ракетный удар. Враг атаковал столицу баллистикой.
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось сбить, а местные власти региона сообщили о последствиях удара оккупантов, передает 24 Канал.
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Утренняя тревога в Киевской области
Около 4:00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине. В частности, в Киеве раздалась серия взрывов, прежде чем в 4:15 для столицы и области раздался сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах объяснили, почему так произошло. Враг запустил ракеты, летящие по баллистической траектории – они быстрые и радиолокационно менее заметны.
В целом угроза для Киевской области продолжалась до 5 утра.
Сколько вражеских ракет сбили
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно из Брянской области России.
Все 8 вражеских ракет силам ПВО удалось сбить. Однако в результате сбивания, к сожалению, произошло падение обломков в Дарницком районе города, в частности, микрорайоне Бортничи.
Какие разрушения
В КГГА рассказали, что в результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон, впрочем, возгорания не произошло. Кроме того, обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада. К счастью, тоже обошлось без пожара.
Последствия падения обломков ракет в Бортничах / Фото Николай Калашник
Пострадавшие
Среди пострадавших – все жители Бортничей.
- Мужчина 1992 года рождения получил осколочное ранение нижних конечностей. Первую медицинскую помощь ему предоставили на месте.
- Три женщины 1963, 1990 и 1992 годов рождения – у всех острая реакция на стресс. Им помощь тоже оказывалась на месте.
Россия запускала также и "Шахеды"
В ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами" из оккупированного Крыма. В общей сложности враг выпустил 18 ударных беспилотников. Все они были сбиты силами ПВО. 2 – в Одесской области, 3 – в Херсонской, 13 – в Николаевской области.
Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в нескольких районах южных областей. Пожары оперативно потушили пожарные. Информация о пострадавших не поступала.