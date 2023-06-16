Это месседж Африке: Кулеба о ракетном ударе по Киеву во время визита лидеров стран

Ракетный удар россиян по Киеву 16 июня – сигнал африканским лидерам, которые приехали в столицу с "мирной миссией".

Это подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, диктатор Владимир Путин "укрепляет доверие" на фоне визита африканских лидеров в Киев наибольшим за несколько недель ракетным ударом.

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"Российские ракеты – это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", – заявил Кулеба.

Делегация увидела реальную картину

Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что странам Африки очень не хватает правдивой информации, ведь "российская пропаганда хорошо засела в инфопространстве этого континента".

Теперь, по словам спикера, члены "африканской миссии" воочию убедятся, как это (война) происходит на самом деле.

Путин пренебрегает безопасностью иностранных лидеров

. Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже обратил внимание, что ракетная атака России произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран.

Он убежден, что таким образом "Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств".

"Путину фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой", — подчеркнул Ермак.

Он также вспомнил, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.