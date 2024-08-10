Находился в наряде во время удара: в Константиновке погиб полицейский Максим Кислюк
Источник:Нацполиция
Российские войска 9 августа нанесли прицельный удар по торговому центру в Константиновке. В результате обстрела Донетчины погиб полицейский Максим Кислюк.
В Национальной полиции Украины сообщили, что инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой.
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Во время обстрела погиб полицейский Максим Кислюк
Правоохранитель Максим Кислюк получил смертельное ранение. У 36-летнего полицейского остались родители, жена, дети.
Лейтенант полиции служил добросовестно и преданно до последнего дня своей жизни. Максим запомнится жизнерадостным и всегда готовым прийти на помощь людям,
– написали в полиции.
Он посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет. Руководство и личный состав Национальной полиции Украины скорбит из-за невосполнимой потери и выразило искренние соболезнования родным погибшего.Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Максима Кислюка. Вечная память!
К слову, ранее стало известно, что в Константиновке идентифицировали тела 2 погибших детей – это девочки 9 и 11 лет. Также продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в частности, вероятно, 1 ребенка.