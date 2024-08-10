В Національній поліції України повідомили, що інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою.
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Під час обстрілу загинув поліцейський Максим Кислюк
Правоохоронець Максим Кислюк отримав смертельне поранення. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти.
Лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям,
– написали в поліції.
Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. Керівництво та особовий склад Національної поліції України сумує через непоправну втрату та висловило щирі співчуття рідним загиблого.
До слова, раніше стало відомо, що в Костянтинівці ідентифікували тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Також тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, 1 дитини.