Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини. За даними ДСНС, росіяни завдали удару по супермаркету в Костянтинівці Донецької області ракетою Х-38.

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У Костянтинівці загинули двоє дітей

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Костянтинівки становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Станом на ранок 10 серпня 2024 року у місті Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, 1 дитини. Також тривають слідчі дії, кількість постраждалих уточнюється.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

До слова, раніше в Донецькій ОВА повідомили, що в "Екомаркеті" у Костянтинівці перебували близько 50 людей.