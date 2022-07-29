Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску: известно количество погибших и раненых

россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску. Уже известно сколько погибших и раненых в результате обстрела 29 июля.

В ГСЧС сообщили, что завершили работы по ликвидации последствий российского удара примерно в 18 часов. Также сообщили, что среди пострадавших есть спасатели. Несколькими днями ранее россияне также ударили по Краматорску и разрушили школу. Тогда погибли 3 человека.

Ранее Оккупанты ударили по центру Краматорска авиационными ракетами: погибли люди

По чему ударили российские ракеты

В общей сложности из-под завалов достали тела двух человек. Также было пятеро пострадавших, которым понадобилась помощь медиков. Среди госпитализированных двое спасателей.

В результате удара войск россии полностью разрушился и загорелся жилой дом. Также загорелись несколько рядом автомобилей. На фото с места видно не только то, что это гражданский объект. Также заметно, что это жилмассив, где даже рядом нет воинских частей или складов.

Место удара по дому в Краматорске / Фото ГСЧС

Как стало известно об ударе по Краматорску 29 июля: смотрите видео