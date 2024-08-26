Количество пострадавших от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло до 8
Источник:Донецкая областная прокуратура
Россия ударила по Краматорску ракетами "Искандер-М". Было частично разрушено здание гостиницы "Сапфир", погибли люди.
В результате удара по краматорскому отелю погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс.
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Раненых в Краматорске стало больше
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что раненых стало больше.
В результате обстрела российскими войсками отеля в городе Краматорск, который состоялся вечером 24 августа 2024 года, количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Раненые – пятеро журналистов иностранного медиа в возрасте от 38 до 58 лет,
– написали там.
В Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что, в частности, тяжелые ранения получил известный украинский фронтовой фотожурналист Иван Любиш-Кирдей. Он сейчас без сознания в днепровской больнице.
Также получили ранения 60-летний сотрудник отеля, горожанки 32 и 34 лет, которые находились в своих домах.
Люди серьезно ранены, у них:
- минно-взрывные травмы;
- перелом;
- резаные раны;
- множественные ушибы;
- акубаротравмы;
- черепно-мозговая травма;
- сотрясение головного мозга.
25 августа спасатели смогли деблокировать из-под завалов разрушенного здания отеля тело гражданина Великобритании. Всего во время работ чрезвычайники разобрали более 115 тонн разрушенных строительных конструкций.
Прокуроры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.