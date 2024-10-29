Масштабный пожар и страшные разрушения: в ОВА показали жуткие последствия удара по Кривому Рогу

Поздно вечером 28 октября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг цинично ударил по плотной жилой застройке, вызвав масштабные разрушения.

О последствиях российской атаки в Кривом Роге рассказали Александр Вилкул и председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Чиновники также опубликовали фото с жуткими последствиями.

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Последствия атаки в Кривом Роге

Поздно вечером Россия совершила очередное военное преступление, ударив по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. В результате атаки серьезные разрушения получили жилые дома.

Так, из трехэтажного дома удалось спасти 5 человек. В результате атаки пострадали 14 человек, среди которых 10 – в больницах. Их состояние средней тяжести, однако один пациент 60 лет – тяжелый. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации, однако врачи прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего.

К сожалению, в результате атаки есть погибший. Мужчина 39 лет получил сверхтяжелые травмы, в частности – открытую черепно-мозговую. Врачи делали все возможное, однако мужчину спасти не удалось.

Что касается последствий атаки, то в результате удара почти разрушен трехэтажный дом, повреждено более 20 жилых домов (окна, кровли, имущество жителей), медучреждение, школа, гаражи, объекты бизнеса, магазины, офисные помещения. Также был перебит газопровод, возник пожар, который до 01:30 29 октября был ликвидирован.

Последствия ракетного удара в Кривом Роге / Фото Днепропетровская ОВА

Сейчас еще 2 дома остаются без газа после российского террора. Поисково-спасательную операцию закончили, однако коммунальные службы продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела.