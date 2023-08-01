"Светлая и жизнерадостная девочка": что известно о Даше и ее маме, погибших в Кривом Роге

31 июля российский враг цинично атаковал Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате ракетного удара погибла мама с дочерью – Наталья и 10-летняя Даша.

Всего в результате обстрела в Кривом Роге погибли 6 человек, еще 75 ранены. Соседка погибшей семьи Татьяна рассказала о девочке Даше, которая была подругой ее дочери.

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Что известно о погибших в Кривом Роге Даше и ее маме

По словам Татьяны, ее дочь Мелания и Даша были лучшими подругами. Они жили в одном доме, девочки ходили в одну школу. Даша – в 4 класс, а Мелания – в 6-й.

До полномасштабного вторжения в Россию девочки вместе ходили в школу и домой, ходили в танцевальную студию, а затем записались на воздушную гимнастику.

Даша очень хорошая, светлая девочка. Всегда была веселая и жизнерадостная. Очень хорошо воспитана. Я просто не верю, что так все произошло,

– сказала женщина.

После попадания ракеты в дом Татьяна пыталась дозвониться друзьям, но зря. После известия о гибели Даши Мелания не могла успокоиться.

Кроме того, Татьяна рассказала, что мама Даши – Наталья – работала бухгалтером и много времени посвящала воспитанию дочери.



Погибшие Наталья и Даша / фото "Украинская правда"



Даша и Наталья погибли от российской ракеты / фото "Украинская правда"

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно