Иностранные волонтеры лишь чудом не пострадали: ужасные последствия удара по гостинице в Кривом Роге

Вечером 5 марта оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. Известно о 4 погибших и более 30 пострадавших.

Подробнее об ударе 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что в отеле находились иностранные волонтеры, которые, к счастью, не пострадали. Взрывная волна также повредила гражданские объекты рядом с отелем.

Смотрите также Несмотря на остановку помощи от США: в 3 ОШБр назвали 2 важных шага, которые помогут Украине выстоять

Детали удара

Около 22:00 5 марта жители Кривого Рога услышали громкий взрыв. Перед этим мониторинговые ресурсы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры – отель. Взрывная волна также повредила более 10 многоэтажных домов, объекты бизнеса, учреждение культуры.

Это был "Искандер-М". По состоянию на сейчас в результате прилета ракеты погибли 4 человека. Более 30 человек получили ранения, 15 из них находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное, что стабилизировать их состояние,

– сказал корреспондент.

Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский террор и заявил, что перед ударом в отель заселились волонтеры из Украины, США и Великобритании. Фефилатьев отметил, что эти люди являются представителями гуманитарных миссий, которые с начала полномасштабного вторжения помогают жителям Кривого Рога и переселенцам.

Вчера они только чудом не пострадали. После объявления сигнала воздушной тревоги они оперативно спустились в укрытие,

– отметил корреспондент.

После прилета к месту попадания сразу прибыли все оперативные службы. Они начали оказывать соответствующую помощь и разбирать завалы. К спасателям и правоохранителям также присоединились волонтеры.

Сегодня утром к месту прибыли и кинологи, чтобы собаки проверили завалы и, возможно, нашли под ними еще людей.

Важно! В Кривом Роге уже завершили поисково-спасательную операцию. К счастью, количество погибших и раненых не увеличилось.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что все родные погибших впоследствии получат денежную компенсацию из областного бюджета в размере 300 тысяч гривен. В Кривом Роге 7 марта объявят день траура.