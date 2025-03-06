Детальніше про удар 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зауваживши, що в готелі перебували іноземні волонтери, які, на щастя, не постраждали. Вибухова хвиля також пошкодила цивільні об'єкти поруч з готелем.

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Деталі удару

Близько 22:00 5 березня мешканці Кривого Рогу почули гучний вибух. Перед цим моніторингові ресурси попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури – готель. Вибухова хвиля також пошкодила понад 10 багатоповерхових будинків, об'єкти бізнесу, заклад культури.

Це був "Іскандер-М". Станом на зараз внаслідок прильоту ракети загинули 4 людей. Понад 30 людей отримали поранення, 15 з них перебувають у лікарнях у стані середньої важкості. Лікарі роблять усе можливе, що стабілізувати їхній стан,

– сказав кореспондент.

Володимир Зеленський відреагував на черговий російський терор та заявив, що перед ударом в готель заселились волонтери з України, США та Британії. Фефілатьєв наголосив, що ці люди є представниками гуманітарних місій, які від початку повномасштабного вторгнення допомагають мешканцям Кривого Рогу та переселенцям.

Вчора вони лише дивом не постраждали. Після оголошення сигналу повітряної тривоги вони оперативно спустились в укриття,

– зауважив кореспондент.

Після прильоту до місця влучання одразу прибули усі оперативні служби. Вони почали надавати відповідну допомогу та розбирати завали. До рятувальників та правоохоронців також приєднались волонтери.

Сьогодні вранці до місця прибули й кінологи, щоб собаки перевірили завали та, можливо, знайшли під ними ще людей.

Важливо! У Кривому Розі вже завершили пошуково-рятувальну операцію. На щастя, кількість загиблих та поранених не збільшилась.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що усі рідні загиблих згодом отримають грошову компенсацію з обласного бюджету у розмірі 300 тисяч гривень. У Кривому Розі 7 березня оголосять день жалоби.