Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Що відомо про загиблого в Кривому Розі

Загиблому у Кривому Розі Сергію було 53 роки. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час удару був біля готелю, в який влучила балістична ракета.

Лікарі буквально збирали його по частинах. На жаль, серце не витримало… Весь час подружжя було при свідомості, дружина Сергія Ірина благала про допомогу,

– розповіли журналісти.

Зараз жінка перебуває у важкому стані в лікарні: внаслідок обстрілу вона втратила ногу та отримала серйозні травми голови. Також російська ракета пошкодила дім родини та оселю їхнього сина військового.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що перед атакою на Кривий Ріг в готель, який був під ударом, заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів та Британії. За словами президента, вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.