Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о пострадавших
- В Кривом Роге в результате ракетного удара пострадали 10 человек, среди них ребенок, а один человек находится в тяжелом состоянии.
- Также были повреждены жилые дома и инфраструктура, аналогичные атаки произошли в Каменском районе и других местах, где повреждены здания и инфраструктура.
Вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть раненые, в том числе в тяжелом состоянии.
В результате удара пострадали жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА и Александра Вилкула.
Какие последствия ракетного удара по Кривому Рогу?
Ранения получили 12 человек, среди них – ребенок. Один из пострадавших, 57-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. Он в операционной.
В нескольких многоэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. Зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.
Рядом развернули штаб для помощи людям. Обещают также помочь со строительными материалами и расселением.
Какие последствия в других районах?
Аналогичные последствия – в Каменском районе, который противник атаковал беспилотниками.
В течение дня враг также обстреливал Никопольский район – под ударом были райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Применяли FPV-дроны и артиллерию.
Повреждены пятиэтажный жилой дом, 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль и линия электропередач. Пострадала и инфраструктура.
На Васильковскую громаду Синельниковского района российская армия направила БПЛА. В результате атаки вспыхнул пожар. Изуродованы 2 частных дома, хозяйственная постройка и 3 легковых автомобиля.
Россия обстреливала Кривой Рог и вчера
Российская армия 7 января массированно обстреляла Кривой Рог, используя беспилотники и ракеты. Ранения получили 8 человек, из которых 2 – в тяжелом состоянии.
В результате атаки повреждены два частных предприятия и инфраструктура. Водо- и теплоснабжение в городе удалось восстановить, но мои аварийные отключения электроэнергии.