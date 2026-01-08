Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о пострадавших

Вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть раненые, в том числе в тяжелом состоянии.

В результате удара пострадали жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА и Александра Вилкула.

Смотрите также Россия всадила 2 "Искандера" в многоэтажки в Кривом Роге: есть раненые

Какие последствия ракетного удара по Кривому Рогу?

Ранения получили 12 человек, среди них – ребенок. Один из пострадавших, 57-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. Он в операционной.

В нескольких многоэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. Зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Рядом развернули штаб для помощи людям. Обещают также помочь со строительными материалами и расселением.

Какие последствия в других районах?

Аналогичные последствия – в Каменском районе, который противник атаковал беспилотниками.

В течение дня враг также обстреливал Никопольский район – под ударом были райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Применяли FPV-дроны и артиллерию.

Повреждены пятиэтажный жилой дом, 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль и линия электропередач. Пострадала и инфраструктура.

На Васильковскую громаду Синельниковского района российская армия направила БПЛА. В результате атаки вспыхнул пожар. Изуродованы 2 частных дома, хозяйственная постройка и 3 легковых автомобиля.

Россия обстреливала Кривой Рог и вчера