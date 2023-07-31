На месте нескольких этажей – дыра: страшные последствия попадания в дом в Кривом Роге

Утром 31 июля враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. Уже появились страшные последствия попадания.

Россияне ударили по девятиэтажному жилому дому. Кадры жутких последствий – смотрите в материале 24 Канала.

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Страшные последствия попадания в дом в Кривом Роге

Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда, где произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 квадратных метров. Пожар локализован.

Был спасен ребенок 2013 года рождения. Погиб 1 человек и пострадали 15 человек.

Кроме того, произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Пострадали 3 человека.

Позже в МВД сообщили, что по состоянию на 11 утра количество погибших в Кривом Роге выросло до 2, пострадавших – до 20.

Последствия вражеского удара в Кривом Роге / фото "СВОИ", ГСЧС Украины

Есть попадание в дом: смотрите видео

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