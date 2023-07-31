На месте нескольких этажей – дыра: страшные последствия попадания в дом в Кривом Роге
Утром 31 июля враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. Уже появились страшные последствия попадания.
Россияне ударили по девятиэтажному жилому дому. Кадры жутких последствий – смотрите в материале 24 Канала.
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Страшные последствия попадания в дом в Кривом Роге
Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда, где произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 квадратных метров. Пожар локализован.
Был спасен ребенок 2013 года рождения. Погиб 1 человек и пострадали 15 человек.
Кроме того, произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Пострадали 3 человека.
Позже в МВД сообщили, что по состоянию на 11 утра количество погибших в Кривом Роге выросло до 2, пострадавших – до 20.
Последствия вражеского удара в Кривом Роге / фото "СВОИ", ГСЧС Украины
Есть попадание в дом: смотрите видео
Ракетный удар по Кривому Рогу: последние новости
- Утром 31 июля российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу и Херсону. На обстрелы уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Пострадавшая женщина из многоэтажки в Кривом Роге рассказала, что осознала, что случилось, только после того, как увидела, что вылетели окна, а сама она была в крови.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал первые кадры с места трагедии в Кривом Роге.
- В МВД Украины заявили, что россияне попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в учебное заведение, вторая – в жилой дом. Под завалами, вероятно, есть люди.
- Изначально было известно, что один человек погиб. Позже оказалось, что предварительно два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей.
- Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.
- Кстати, уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.