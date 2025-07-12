Ракетный удар по Луцку: разрушенный дом и поврежденные дома

В Луцке в результате вражеского удара фактически уничтожен частный жилой дом. Повреждены соседние дома и загорелся автомобиль.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Луцкого городского головы Игоря Полищука. В Луцке в результате ночной атаки фактически уничтожен отдельный частный жилой дом.

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Атака на Луцк

Взрывная волна и осколки повредили соседние здания – у них повылетали окна. Кроме того, произошло возгорание частного автомобиля.