12 июля, 06:14
Ракетный удар по Луцку: разрушенный дом и поврежденные дома
В Луцке в результате вражеского удара фактически уничтожен частный жилой дом. Повреждены соседние дома и загорелся автомобиль.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Луцкого городского головы Игоря Полищука. В Луцке в результате ночной атаки фактически уничтожен отдельный частный жилой дом.
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Атака на Луцк
Взрывная волна и осколки повредили соседние здания – у них повылетали окна. Кроме того, произошло возгорание частного автомобиля.