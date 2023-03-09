Во Львовской области уже разобрали завалы после ракетного удара, – Козицкий о масштабе трагедии

Во Львовской области в Золочевском районе российская ракета унесла 5 мирных жизней. Спасатели уже разобрали завалы.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире новостного телемарафона рассказал о последствиях ночной атаки в области 9 марта. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

От российской ракеты во Львовской области погибли 5 человек

Козицкий сообщил, что падение ракеты в Золочевском районе произошло ночью. Разрушены 3 дома, еще сгорели 3 машины, стоявшие рядом. Однако самое главное – потеряны человеческие жизни. Спасатели уже завершили разбор завалов. Конечная численность погибших в результате этой атаки – 5.

Около 4 часов утра, в Золочевском районе Львовской области во время воздушной тревоги упала вражеская ракета. К сожалению, погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома.

Козицкий отметил, что это последствия работы только одной ракеты. Другие были обезврежены Силами обороны.

В настоящее время полностью закончился разбор завалов. Окончательное количество погибших – 5. Соболезнования семьям погибших,

– сказал Козицкий.

В настоящее время Львовская ОВА работает с председателем территориальной общины относительно того, как восстановить людям жилье.

Что известно о погибших