Во Львовской области уже разобрали завалы после ракетного удара, – Козицкий о масштабе трагедии
Во Львовской области в Золочевском районе российская ракета унесла 5 мирных жизней. Спасатели уже разобрали завалы.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире новостного телемарафона рассказал о последствиях ночной атаки в области 9 марта. Об этом пишет 24 Канал.
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От российской ракеты во Львовской области погибли 5 человек
Козицкий сообщил, что падение ракеты в Золочевском районе произошло ночью. Разрушены 3 дома, еще сгорели 3 машины, стоявшие рядом. Однако самое главное – потеряны человеческие жизни. Спасатели уже завершили разбор завалов. Конечная численность погибших в результате этой атаки – 5.Справка. Около 4 часов утра, в Золочевском районе Львовской области во время воздушной тревоги упала вражеская ракета. К сожалению, погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома.
Козицкий отметил, что это последствия работы только одной ракеты. Другие были обезврежены Силами обороны.
В настоящее время полностью закончился разбор завалов. Окончательное количество погибших – 5. Соболезнования семьям погибших,
– сказал Козицкий.
В настоящее время Львовская ОВА работает с председателем территориальной общины относительно того, как восстановить людям жилье.
Что известно о погибших
- Ночью Россия осуществила по Украине 81 ракетный пуск, 8 из которых – БпЛА "Шахид". В целом россияне сменили тактику, выпустив по Украине целый "букет" разных ракет.
- Враг активно запускал гиперзвуковые ракеты, которые тяжело сбить. В эфире 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что враг запустил по Украине 6 "Кинжалов" из разных самолетов. Он не может вспомнить, когда такое было.
- Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и жилые дома в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.
- Сейчас известно о 6 погибших. Россияне убили 5 человек во Львовской области и 1 человека в Днепропетровской. Кроме этого, в ряде областей есть раненые.