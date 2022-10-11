Во Львове возобновили электричество и водоснабжение: Садовый рассказал о ситуации и реакции местных

В результате ракетной атаки по Украине 10 октября почти весь Львов остался без электричества, воды и связи. Впрочем, коммунальщикам удалось возобновить работу критической инфраструктуры до полуночи.

Об этом 24 каналу рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. По его словам, по состоянию на утро 11 октября, в городе на 100% возобновили поставки воды и электричества, а также весь общественный транспорт, в том числе трамваи и троллейбусы, выехали на свои маршруты.

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Мэр Львова заметил, что специалисты работали всю ночь. Сейчас облэнерго может исправлять еще какие-нибудь мелкие проблемы, а специалисты работают над восстановлением подачи горячей воды.

Также Садовый поблагодарил львовян за понимание ситуации. Он рассказал, что после атаки больше всего горожан интересовало, когда же заработают светофоры, чтобы можно было безопасно передвигаться по улицам.

Нужно быть готовыми к худшим сценариям

Это для нас последний звонок, даже набат, потому что мне самому даже страшно представить, если бы такая атака произошла в 15-градусный мороз.

– заметил Садовый.

Именно поэтому он призвал прислушиваться к рекомендациям, которые дают специалисты по подготовке к тяжелой зиме. Ведь любым ремонтным службам, даже самым гениальным, нужно время, чтобы возобновить работу. А поскольку враг целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, подстанциям расслабляться нельзя.

"В каждом доме, где есть укрытие, и где есть техническая возможность, нужно обустраивать пункты обогрева, как это уже сделали многие львовяне", – подчеркнул городской глава.

Садовый отметил, что 10 октября показало, что многие львовяне были более или менее готовы – имели дома павербанки, небольшие дизель-генераторы в ОСМД и т.д. В то же время, другие были расслабленными и неподготовленными.

Я думаю, это достаточно серьезный шоковый удар, поэтому нужно готовиться к сложным периодам. Война продолжается, и мы находимся во время войны,

– подчеркнул он.

Не пренебрегайте сигналами тревоги

Также львовский мэр отметил, что в последнее время жители Киева и западных регионов в большинстве своем не спускались в укрытие, когда слышали сирены воздушной тревоги. Однако война не закончилась, угроза остается, и нужно быть осмотрительными.

По словам Садового, целью столь массовой ракетной атаки было дестабилизировать ситуацию, посеять страх. Однако россияне получили обратный эффект – украинцы только разозлились и начали еще больше верить и поддерживать ВСУ.

Нам нужно загнать их в берлогу, в тайгу, только тогда мы будем жить, а у наших детей будут перспектива,

– подытожил Садовый.

Андрей Садовый о ситуации во Львове после ракетных обстрелов 10 октября: смотрите видео

Ракетные удары по Львову 10 октября