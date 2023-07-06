Почему Россия нанесла ракетный удар по Львову: оперативная сводка от Романа Свитана

Ночью 6 июля Россия совершила ракетную атаку во Львовскую область. По данным ОВА, в результате ракетного удара по Львову погибли четыре человека, еще 34 ранены. Кроме того, повреждено около 30 домов и более 50 автомобилей.

Об этом в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака на Львов

Военный эксперт объяснил, что россияне в последнее время сменили тактику ракетных ударов и не пускают их волнами. Теперь они совершают атаку по 10 ракет.

При этом к этому активно готовятся и просчитывают каждый маршрут. Перед этим запускают волну "Шахедов", которые проходят по разным маршрутам. После этого россияне его корректируют уже для ракет. Соответственно, по одному из проработанных маршрутов ракеты пробились во Львов.

У них была однозначно определенная цель и по определенному плану пытаются работать. Именно поэтому Львов был одним из пунктов в этом плане,

– сообщил Роман Свитан.

"Погибли люди, погибли наши украинцы. Как минимум они достигли цели геноцида", – добавил Свитан.

Бахмут

Господствующая высота к югу от Бахмута – это та высота, с которой и сам Бахмут, и Клещиевка находятся под огневым давлением нашей артиллерии.

Клещиевка идет как бонус, ведь россияне там тоже не смогут находиться. Даже не нужно заходить и выбивать их оттуда, ведь они сами уйдут от нескольких мощных ударов артиллерии,

– рассказал военный эксперт.

"Там еще большой вопрос, как они собираются бежать, ведь и это сделать невозможно. Как только они из Клещиевки будут выходить, сразу по полям их будут уничтожать артиллерией. То есть они сейчас в "оперативном котле", – подчеркнул Свитан.

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Макеевка

По словам эксперта, ВСУ можно сказать, что зачистили Донецк от российских военных объектов. Для этого они несколько месяцев работали по военным объектам.

Россияне из Донецка сделали военный хаб, ведь он рядом с линией фронта, рядом с Марьинкой, рядом с Авдеевкой,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что после того, как мы его зачистили, они военным хабом сделали Макеевку. Она глубже линии фронта – в 30 километрах, а значит не достает наша армейская артиллерия.

Роман Свитан объяснил, что теперь дошел черед до макеевских складов. Россияне разложили все по Макеевке – загрузили военной амуницией старые ПТУ, школы, предприятия. Конечно, сейчас как минимум еще пару недель будем прорабатывать Макеевку.

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